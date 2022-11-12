الأردن يصوت لصالح مجموعة قرارات أممية بشأن فلسطين وسوريا

جدة - نرمين السيد - صوت الأردن أمام اللجنة الرابعة الأممية على مجموعة قرارات متعلقة باللاجئين الفلسطينيين وتمديد ولاية الأونروا حتى عام 2026، والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى قرار يتعلق بالجولان السورى المحتل.





واللجنة الرابعة، المسماة أيضا لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، هى واحدة من اللجان الست التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الأردن قد صوت أمام اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار بشأن السيادة الدائمة للشعب الفلسطينى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب فى الجولان السورى المحتل على مواردهم الطبيعية.

وصوت لصالح القرار 151 دولة وعارضته 7 دول، فيما صوتت 10 دول بالامتناع عليه.

وحسب القرار، تؤكد الجمعية من جديد على "الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى وسكان الجولان السورى المحتل فى مواردهم الطبيعية، بما فى ذلك موارد الأرض والمياه والطاقة".

وتطالب الجمعية "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفى الجولان السورى المحتل، وعن إتلافها والتسبب فى ضياعها أو نضوبها وعن تعريضها للخطر".

وفى إطار آخر، صوت الأردن على مشروع قرار بشأن مسؤولية إسرائيل عن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التى تسببت بها إسرائيل.

وصوت لصالح القرار 150 دولة وعارضته 8 دول، فيما صوتت 5 دول عليه بالامتناع.