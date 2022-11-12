جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة هنجاريا كاتالين نوفاك، علاقات الصداقة التاريخية التى تربط بلادها بالعراق، معربة عن أملها فى توسيع آفاق التعاون لما فيه مصلحة البلدين، متمنية للرئيس العراقى النجاح والتوفيق فى مهامه، وللشعب العراقى السلام والازدهار.





جاء ذلك فى برقية تهنئة؛ بعثتها رئيسة هنجاريا إلى الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد؛ وفقا لما أوردته قناة "العراقية" الإخبارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسة هنجاريا تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.