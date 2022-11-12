العالم اليوم - زلزالان أحدهما في فيجي والآخر في غواتيمالا

انتم الان تتابعون خبر زلزالان أحدهما في فيجي والآخر في غواتيمالا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن وقوع زلزالين قويين، وأعلنت أنهما لم يتسببا بموجات مد عاتية "تسونامي".

فقد قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم السبت، إن زلزالا بلغت قوته 6.9 درجات بحسب مقياس ريختر، وقع على بعد 399 كيلومترا إلى الغرب-الشمال الغربي من سوفا في فيجي وعلى عمق 587.2 كيلومترا.

وأعلن نظام الإنذار الأميركي من أمواج تسونامي أنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج تسونامي في أعقاب الزلزال.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق عن زلزال بقوة 5.8 درجات هز غواتيمالا من دون تسجيل أضرار، بحسب ما نقلت رويترز.

وقالت الهيئة إن زلزالا قوته 5.8 درجات هز غواتيمالا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة رغم عدم ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد أقل من 11 كيلومترا من بلدة ماساغوا بالقرب من الساحل الجنوبي لغواتيمالا.

ولم تسجل وكالة مكافحة الكوارث في غواتيمالا على الفور أي أضرار نجمت عن الزلزال.

ولم تصدر السلطات في السلفادور المجاورة، حيث شعر الناس بالزلزال أيضا، تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.