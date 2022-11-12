أوكرانيا: القتال لا يزال مستمرا فى منطقة لوجانسك شرقا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سيفيرودونتسك، رومان فلاسينكو، قوله للتلفزيون الأوكرانى إن هناك ثلاثة خطوط جبهات رئيسية تمتد من الشمال إلى الجنوب فى منطقة لوجانسك، مضيفاً أن القوات الأوكرانية تحرز بعض التقدم حول بلدة سفاتوف.

وتابع المسؤول الأوكراني، أن "الأعمال العدائية الفعلية" مستمرة على طول خط المواجهة بأكمله فى منطقة لوجانسك، موضحاً أن القوات الأوكرانية تتقدم غرب وجنوب سفاتوف ويتم تدمير مستودعات الذخيرة الروسية.