الجيش اللبنانى: اختتام فعاليات تدريبات حول كيفية القضاء على مجموعات إرهابية

جدة - نرمين السيد - وأكد الجيش، فى بيان، أن الأفواج الخاصة نفذت عملية تحاكى فرضية إلقاء القبض على مجموعة إرهابية فى قناة باكيش- بسكنتا (إحدى قرى محافظة لبنان) بعد قيامها على مدى عدة أيام بتنفيذ عمليات خداعية وإرهابية فى جميع الأراضى اللبنانية بهدف تضليل القوى الأمنية عن مخططاتها الإرهابية التى كانت تنوى تنفيذها.
وأوضح أن الوحدات العسكرية نفذت مناورات فى مناطق: جبل لبنان وبيروت والشمال والبقاع والجنوب تحاكى فرضيات القضاء على مجموعات إرهابية قامت باقتحام مؤسسات عامة وخاصة مختلفة، وإلقاء القبض على إرهابيين بعد دخولهم عنوة إلى عدد من المصارف فى سياق مخطط يهدف إلى تمويل عملياتهم الإرهابية، والتعامل مع مخلين بالأمن ومرتكبى أعمال شغب.
وأشار إلى أن الهدف من التدريب هو رفع مستوى جهوزية العناصر والوحدات خصوصا الأفواج الخاصة لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية، والحفاظ على الأمن والاستقرار فى جميع الأراضى اللبنانية.
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