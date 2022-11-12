العالم اليوم - مكاسب قوية في وول ستريت وسط تفاؤل بشأن التضخم

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 08:20 صباحاً - أنهى المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على ارتفاع حاد في تعاملات الجمعة ليحققا مكاسب لليوم الثاني على التوالي بعد أن أدت قراءة ضعيفة للتضخم إلى زيادة الآمال في أن يصبح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة.

وقفز سهم أمازون 4.3 بالمئة مع ارتفاع سهمي أبل ومايكروسوفت بأكثر من واحد بالمئة ليساهموا في مكاسب ناسداك. وخلال جلسة الجمعة، قفز مؤشر المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.93 بالمئة لينهي الجلسة عند 3993.05 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1.88 بالمئة إلى 11323.33 نقطة، فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.10 بالمئة إلى 33749.18 نقطة. وعلى مدار الأسبوع، حقق المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاث مكاسب قوية، فقد ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 5.9 بالمئة، ومؤشر ناسداك 8.1 بالمئة، كما ارتفع داو جونز بنسبة 4.15 بالمئة.

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