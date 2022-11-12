العالم اليوم - كم من المال سيجني اللاعبون في كأس العالم 2022؟

انتم الان تتابعون خبر كم من المال سيجني اللاعبون في كأس العالم 2022؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 08:20 صباحاً - لم يتبق سوى عشرة أيام حتى انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 يوم 20 أكتوبر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا، حيث ستواجه قطر الإكوادور في المباراة الافتتاحية.

ويتساءل الكثير من المشجعين عما سيكسبه اللاعبون مقابل مشاركتهم، وما مقدار الأموال التي سيوزعها الفيفا.

حيث أعلن الفيفا أنه سيوزع أكثر من 200 مليون دولار على الأندية التي تسمح للاعبين بالمشاركة في البطولة.

في المجموع، سيوزع الفيفا 440 مليون دولار، بحد أقصى 370 ألف دولار يدفع لكل لاعب.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغ الفيفا أن جميع الأندية التي ظهر فيها المشاركون خلال العامين الماضيين قبل البطولة ستحصل أيضا على تعويض.

كم من المال يحصل عليه الفائزون بكأس العالم؟