ترامب يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال ميلر فى حديث مع المستشار السابق الآخر لترامب، ستيف بانون، الذى يقدم البودكاست War Room على الانترنت، إن "الرئيس ترامب يعتزم أن يعلن يوم الثلاثاء أنه سيترشح للرئاسة".
وأضاف أن "ذلك سيكون إعلانا مهنيا ودقيقا جدا"، مشيرا إلى أن ترامب أبلغه بأنه "لا يجوز أن يكون هناك أى شك، وأنه سيترشح بالطبع".
وكان ترامب قد ألمح فى تصريحاته السابقة أنه قد يعلن قريبا عن ترشحه لانتخابات الرئاسة. وقال خلال حملات الجمهوريين المرشحين فى انتخابات الكونغرس هذا الأسبوع أنه سيدلى بـ "إعلان كبير" يوم الثلاثاء المقبل 15 نوفمبر.
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