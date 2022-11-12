العالم اليوم - البحرينيون يستعدون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 05:21 صباحاً - يتوجه الناخبون البحرينيون إلى مراكز الاقتراع صباح السبت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية.

ويتنافس على مقاعد البرلمان الأربعين خمسمائة وستة عشر مرشحا، من بينهم مائة وسبع سيدات.

من جانبه، دعا نواف بن محمد المعاودة رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، إلى عدم الالتفات لأي شائعات أو أخبار أو رسائل مفبركة ومزيفة تهدف للتأثير على سير العملية الانتخابية.

وحث المعاودة الناخبين على المشاركة الفعالة في عملية الاقتراع ، وذلك بدءًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.

وأكدت اللجنة العليا على ضرورة استقاء المعلومات بشأن الانتخابات من مصادرها الرسمية.

وكانت قد أعلنت هيئة "مكافحة الجرائم الإلكترونية" في البحرين، الجمعة، عن وجود استهداف لمواقع إلكترونية حكومية، بينها موقع مجلس النواب؛ بهدف تعطيل العملية الانتخابية وبث رسائل سلبية للتأثير عليها.

وأكدت في بيان أن "استهداف مواقع الكترونية بهدف تعطيل العملية الانتخابية وبث رسائل سلبية للتأثير عليها.. محاولات يائسة ولن تنال من عزيمة المواطنين، الذين سيتوجهون، وبكل تصميم، إلى مراكز التصويت لاختيار ممثليهم".

وتابعت "يرجى من المواطنين الكرام استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.. والإبلاغ عن أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة على الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني 992 على مدار الساعة".

يأتي ذلك بعد إعلان الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني، الجمعة، إن الموقع الإلكتروني للمجلس تعرض لعملية اختراق إلكتروني.