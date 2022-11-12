العالم اليوم - بعد انسحاب روسيا من خيرسون.. زيلينسكي: بوابة القرم أصبحت لنا

انتم الان تتابعون خبر بعد انسحاب روسيا من خيرسون.. زيلينسكي: بوابة القرم أصبحت لنا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 04:21 صباحاً - كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام أن خيرسون أصبحت "لنا" بعدما أعلنت روسيا الانتهاء من سحب قواتها من هذه المدينة الواقعة في جنوب البلاد.

وقال "شعبنا. لنا. خيرسون" إلى جانب رمز تعبيري لعلم أوكرانيا ومشاهد التقطها هواة من المدينة تظهر القوات الأوكرانية تتجمع مع سكان المدينة.

وفي خطاب له عبر الفيديو، قال زيلينسكي إن وحدات خاصة من القوات المسلحة دخلت بالفعل مدينة خيرسون بجنوب البلاد بعد انسحاب روسيا، واصفا هذه اللحظة بأنها تاريخية.

وأضاف "اليوم يوم تاريخي. نحن بصدد استعادة خيرسون"، مضيفا أن قوات أوكرانية أخرى تتمركز على مداخل المدينة.

وفي واشنطن، أشاد البيت الأبيض بما اعتبر أنّه "نصر استثنائي" لأوكرانيا بعد استعادة قوّاتها خيرسون إثر الانسحاب للجيش الروسي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للصحافة "يبدو أنّ الأوكرانيّين حقّقوا لتوّهم انتصارًا استثنائيًا: العاصمة الإقليميّة الوحيدة التي استولت عليها روسيا في هذه الحرب عادت الآن تحت العلم الأوكراني وهذا أمر رائع جدا".



وقالت روسيا إنها أكملت الانسحاب عبر نهر دنيبرو دون خسارة جندي واحد، لكن الأوكرانيين رسموا صورة لانسحاب فوضوي ترك خلاله جنود روس زيهم العسكري الرسمي وغرق آخرون خلال محاولة الفرار.

وفيما يلي عرض للأسباب التي تضفي على المنطقة أهمية استراتيجية بالنسبة لمسار الحرب في أوكرانيا.

بوابة القرم

تقع منطقة خيرسون على حدود شبه جزيرة القرم بالبحر الأسود، وتوفر لموسكو رابطا، من خلال جسر بري، مع شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014. وسيترتب على استعادة كييف السيطرة على مساحات شاسعة من منطقة خيرسون حرمان موسكو من هذا الممر البري. وسيعني ذلك أيضا اقتراب المدفعية الأوكرانية بعيدة المدى من شبه جزيرة القرم، التي تعتبرها موسكو ذات أهمية حيوية لمصالحها.

وتضم شبه جزيرة القرم، التي يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها إنجازا رئيسيا له خلال فترة حكمه المستمر منذ أكثر من عقدين، قوة عسكرية روسية ضخمة وأسطولا في البحر الأسود تستخدمه موسكو لاستعراض قوتها في البحر المتوسط والشرق الأوسط.

إمدادات المياه العذبة

ستتعرض إمدادات المياه العذبة لشبه جزيرة القرم للخطر أيضا إذا استعادت أوكرانيا منطقة خيرسون.

وبعد أن استولت موسكو على شبه جزيرة القرم، منعت كييف إمدادات المياه عبر قناة متفرعة من نهر دنيبرو. وعندما استولت روسيا على أجزاء من منطقة خيرسون ومنطقة زابوريجيا المجاورة إلى الشرق، تحركت على الفور لفتح القناة. وتحتاج روسيا لهذه المياه من أجل السكان المحليين والمنشآت العسكرية العديدة ولري الأراضي القاحلة في شبه الجزيرة.

طرق الإمدادات اللوجستية

تضم منطقة خيرسون مصب نهر دنيبرو الواسع الذي يُقسم أوكرانيا. وتقع العاصمة الإقليمية، مدينة خيرسون، على الضفة الغربية للنهر. وكانت المكان الوحيد الذي توجد فيه روسيا على الضفة الغربية وعززت بكثافة قواتها هناك في الأشهر القليلة الماضية.

وقصفت القوات الأوكرانية الجسور فوق النهر لعرقلة قدرة موسكو على إعادة التزود بالإمدادات. وإذا فقدت روسيا موقعها الوحيد على الجانب الغربي من النهر، فستكون أوكرانيا أكثر قدرة على مهاجمة خطوط الإمداد الروسية الأخرى وتحدي سيطرة موسكو على أجزاء أخرى من الجنوب مثل منطقة زابوريجيا حيث تسيطر القوات الروسية محطة للطاقة النووية.

وقال أوليه جدانوف "الضفة اليمنى (الغربية) مهمة لكلا الجانبين،(لروسيا) من أجل ضمان استمرار الدفاع من اتجاه زابوريجيا، و(لأوكرانيا) لتحرير هذه الجهة وقطع هذه الشرايين الثلاثة المهمة: الممر البري إلى شبه جزيرة القرم والمياه إلى شبه جزيرة القرم واستعادة السيطرة على (المحطة النووية)".

أهمية رمزية

كانت مدينة خيرسون العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها القوات الروسية منذ بدء الحرب في 24 فبراير. وقال المحلل العسكري أولكساندر موسينكو إن خسارة خيرسون ستكون بالتالي ضربة معنوية كبيرة للكرملين وتشير إلى أن روسيا عجزت، في الوقت الحالي، عن المضي قدما إلى مدينتي ميكولايف وأوديسا اللتين سعت موسكو إلى السيطرة عليهما.

وتابع "من الواضح أن خسارة خيرسون وجسر خيرسون ستكون لها عواقب على صورة روسيا وسيُنظر إليها بشكل سلبي داخل البلاد".

السيطرة على البحر الأسود

تطل منطقة خيرسون، التي كان عدد سكانها قبل الحرب يتجاوز مليون نسمة، على البحر الأسود. وستساعد استعادتها كييف على استعادة السيطرة على بعض المناطق على طول ساحل البحر الذي يعد شريانا مهما لتصدير سلعها الغذائية للأسواق الخارجية.