روسيا تحظر دخول 200 أمريكى إلى أراضيها

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الروسية، فى بيان اليوم الجمعة، إنها منعت دخول فاليرى بايدن أوينز وجيمس برايان بايدن وفرنسيس وليام بايدن. وتضمنت القائمة أيضًا المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.
وذكر البيان: "ردا على العقوبات الشخصية المتزايدة باستمرار التى تفرضها إدارة بايدن، ليس فقط ضد المسؤولين الروس. ولكن أيضا ضد أولئك الذين، لسبب أو لآخر، يعترضون على واشنطن. على أساس المعاملة بالمثل، تم فرض حظر على دخول 200 مواطن أمريكى إلى الأراضى الروسية"، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.
وأوضحت الخارجية الروسية، أن الشخصيات المدرجة فى "قائمة الحظر" ممنوعون من دخول أراضيها بشكل دائم
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