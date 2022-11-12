الطاقة الذرية: تضرر منشأة أبحاث أوكرانية دون وجود انبعاث إشعاعى

جدة - نرمين السيد - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إن فحصا لمنشأة أبحاث فى مدينة خاركيف الأوكرانية خلص إلى أنها تعرضت لأضرار بالغة، لكن لا توجد مؤشرات على إنبعاث إشعاعات أو تحول مواد نووية.





وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى فى بيان إن فريقا من الوكالة زار معهد خاركيف للتكنولوجيا فى الفترة من الثامن إلى العاشر من نوفمبر، بعدما قالت أوكرانيا فى يونيو حزيران إن روسيا قصفت المنشأة. وأضاف جروسى: "على الرغم من أن مستويات الإشعاع كانت طبيعية، إلا أن مدى الضرر الذى لحق بمنشأة الأبحاث النووية وخيم وصادم، وأسوأ حتى مما كان متوقعا".

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