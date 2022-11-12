العالم اليوم - صنّاع ونجوم السينما يلتقون في المغرب بمهرجان مراكش

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 01:21 صباحاً - عاد صناع وعشاق السينما من أنحاء العالم للالتقاء من جديد في المغرب في افتتاح الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش بعد انقطاع عامين غاب خلالهما الحدث الفني الكبير بسبب جائحة فيروس كورونا.

استهل حفل الافتتاح عازف البيانو المغربي مروان بن عبد الله بمعزوفة أهداها إلى روح فنانين مغاربة، سينمائيين ومسرحيين، رحلوا عن الدنيا في الفترة ما بين 2020 و2022.

وبعدها صعدت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية إلى المنصة وعلى رأسها المخرج الإيطالي باولو سورينتينو الذي عبر عن سعادته لتواجده في المغرب.

وتضم اللجنة في عضويتها المخرجة الدنمركية سوزان بيير والمنتج الأمريكي أوسكار إسحاق والممثلة البريطانية فانيسا كيربي والمخرج الأسترالي جاستن كورزيل والممثلة اللبنانية نادين لبكي والمخرجة المغربية ليلى المراكشي والممثلة الألمانية ديان كروجر.

وعلى مدى ثمانية أيام يعرض المهرجان 76 فيلما من 33 دولة من أفريقيا وأوروبا وآسيا والأميركيتين ضمن مسابقاته وبرامجه المختلفة في قصر المؤتمرات وسينما كوليزي ومتحف إيف سان لوران وساحة جامع الفنا.

تضم المسابقة الرسمية 14 فيلما تمثل العمل الأول أو الثاني لصناعها من بينها فيلم (أزرق القفطان) للمخرجة مريم التوزاني والذي رشحه المغرب للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي.

وعرض المهرجان في الافتتاح فيلم الرسوم المتحركة (بينوكيو) للمخرجين جييرمو ديل تورو من المكسيك ومارك جوستافسون من الولايات المتحدة.

كما شهد الحفل تكريم الممثل الهندي رانفير سينغ الذي أدى إحدى رقصاته فوق المسرح وعبر مبتهجا عن سعادته وفخره بتواجده في مراكش قائلا "أشكر من قلبي القائمين على المهرجان والشعب المغربي الذي يبدي إعجابه ومحبته للسينما الهندية".

وبجانب عروض الأفلام يشمل برنامج المهرجان لقاءات تفاعلية مع عدد من نجوم وصناع السينما العالمية في قسم (حوار مع) منهم المخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو والمخرج السويدي روبن أوستلوند والمؤلف الموسيقي الفرنسي من أصل لبناني غبريال يارد والممثلة الفرنسية مارينا فواس.

وتقام ضمن فعاليات المهرجان الدورة الخامسة من (ورش الأطلس) وهو برنامج للصناعة السينمائية وتطوير المواهب تم إطلاقه لأول مرة عام 2018 ليكوم منصة للقاء والتبادل بين المهنيين الدوليين والمواهب المحلية بالمغرب.