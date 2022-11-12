مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابًا أصيب جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلى عليه بالضرب فى شارع "الشلالة" وسط مدينة الخليل الجنوبية.
وقال الشاب إن جنود الاحتلال هاجموه أثناء مروره بسيارته فى الشارع، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع داخلها وحطموا زجاجها، قبل أن يعتدوا عليه بالضرب المُبرح، ما تسبب فى إصابته برضوض وجروح.
وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى باب الزاوية، وسط مدينة "الخليل".
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين والمحلات التجارية، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.
وأصيب عشرات آخرون بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم "العروب" شمال الخليل.
وفى محافظة قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة، أصيب شاب بالرصاص المطاطى فيما أصيب العشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة مناهضة للاستيطان تنطلق كل أسبوع من "كفر قدوم".
وفى مُحافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة، اقتحم عدد من المُستوطنين نبع "قريوت" بحماية قوات الاحتلال التى أطلقت قنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، فيما قمعت قوات الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع وبالرصاص المطاطى مسيرة أخرى ضد الاستيطان فى قرية "بيت دجن" شرق نابلس.
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