نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملك يلتقي تشارلز ملك بريطانيا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 11 نوفمبر 2022 11:09 مساءً - دوت الخليج - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في لندن، اليوم الخميس، جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا.

وأكد جلالتاهما، خلال لقائهما في قصر باكنغهام، اعتزازهما بعلاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة.

وأعرب جلالة الملك عن تطلع الأردن لمزيد من التعاون مع المملكة المتحدة، والبناء على العلاقة الممتدة التي تجمع العائلتين الملكيتين في البلدين.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.

وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية.

--(بترا)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك يلتقي تشارلز ملك بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.