وزير الداخلية التونسى يبحث مع مسئولين دوليين التعاون لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الداخلية التونسى توفيق شرف الدين، مساء اليوم، مع المفوض الأوروبى لشئون العدل ديدير رينديرس، وسفير الاتحاد الأوروبى بتونس ماركوس كورنارو، سبل التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم السيبرانية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.





وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية أن اللقاء كان فرصة للتأكيد على متانة العلاقات التونسية الأوروبية خاصة منذ عام 2012، حيث تم الإرتقاء بها إلى صفة الشريك المميز، كما تم التعرض إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك على غرار مكافحة الإرهاب والجرائم السيبرانية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. من جانبه، أكد الجانب الأوروبى مواصلة دعم مجهودات الدولة التونسية فى المجالات المذكورة للتصدى لجميع مظاهر الجريمة، وضرورة مساندة الجهود الوطنية المبذولة لإيجاد الحلول الكفيلة للتقليص من ظاهرة الهجرة غير النظامية فى إطار مقاربة شاملة متعددة الأبعاد فى كنف التوافق والتعاون البنّاء.

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