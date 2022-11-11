العالم اليوم - إسرائيل تعلن رصد تلوث بالكوليرا في خزان للمياه

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، إن السلطات رصدت بكتيريا الكوليرا في مخزن للمياه شمالي البلاد، وهو "نتيجة على الأرجح لانتقاله من سوريا المجاورة".

وذكر متحدث باسم الوزارة، أن "رصد البكتيريا لا يشكل خطرا على العامة في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن "السلطات اتخذت خطوات لحماية موارد المياه الإسرائيلية، والرقابة المنتظمة على أي تلوث محتمل للمياه، خصوصا في الشمال".

وقال المتحدث في بيان: "في عينات سحبتها وزارة الصحة على مدى الأيام القليلة الماضية، أثبتت الفحوص تلوث عينة من خزان يارموكيم شمالي البلاد بالكوليرا".

وأضاف: "منشأ البكتيريا على الأرجح هو سوريا، بالنظر إلى التفشي المنتشر هناك"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ووفقا لجمعية مياه وادي الأردن الإسرائيلية، فإن مياه الخزان الملوث تستخدم في الري.

وجرى تأكيد أول إصابة في التفشي الأحدث للكوليرا في سوريا في أغسطس، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية. وانتشر المرض منذ ذلك الحين في أنحاء سوريا، ووصل الشهر الماضي إلى لبنان.

وينتشر مرض الكوليرا عادة بسبب تلوث المياه أو الطعام أو الصرف الصحي. ويمكن للمرض التسبب في إسهال حاد وجفاف قد يؤدي للوفاة إذا لم يتم علاجه.