السعودية والعراق تبحثان تعزيز التنسيق لدعم العمل المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث مندوب السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامى الدكتور صالح بن حمد السحيبانى، اليوم الجمعة، مع المندوب الدائم للعراق لدى المنظمة وقنصلها العام فى جدة، السفير محمد سمير النقشبندى، سبل مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور لدعم العمل الإسلامى المشترك فى إطار منظمة التعاون الإسلامى.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على دور منظمة التعاون الإسلامى وموقعها الريادى لاسيما فى ظل التحديات المعاصرة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتبادل وسبل تعزيز التعاون فى القضايا ذات العلاقة بالمنظمة وأجهزتها المتعددة. كما تطرق الجانبان للسبل الكفيلة للارتقاء بالجهود المشتركة بتعزيز وتنويع مجالات التعاون لخدمة المنظمة وتطوير العمل الإسلامى المشترك ودعم الدور الذى تضطلع به المنظمة وأجهزتها المختلفة فى إطار العمل المتعدد تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامى.

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