العالم اليوم - انتخابات أميركا.. مخاوف بشأن أوكرانيا والديمقراطية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 08:21 مساءً - مع قرب الجمهوريين من السيطرة على الكونغرس الأميركي في ظل النتائج الأولية للانتخابات، تتزايد التقارير الغربية حول إمكانية فقدان أوكرانيا أكبر حليف منذ بداية الحرب، ومخاوف من تزايد الاستقطاب السياسي والانقسام المجتمعي.

ووفق موقع "ذي إنترسيبت" الأميركي فإنه "إذا انتصر الجمهوريون وسيطروا على الكونغرس، فسيأتي أحد الاختبارات الأولى لنواياهم الحقيقية عندما يتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيدعمون استمرار المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا" في دفاعها ضد العملية العسكرية الروسية.

وأشار إلى أن "المسيحيين القوميين في أميركا يعتقدون أن عملية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا هي خطوة مهمة وأساسية لسحق حركة التركيز على العدالة العرقية المدعومة من اليسار".

واعتبر أن السؤال المركزي الذي يلوح في الأفق حول انتخابات التجديد النصفي "ما إذا كان الحزب الجمهوري سيتحول إلى منظمة فاشية تريد إنهاء الأعمال الفوضوية للانتخابات والتصويت والديمقراطية وإنشاء استبداد يميني بدلاً من ذلك. منذ جهود دونالد ترامب لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي بلغت ذروتها في تمرد 6 يناير وتبعها جهود الجمهوريين للتقليل من شأن أحداث الكابيتول، حتى أصبح من الصعب بشكل متزايد معرفة الفرق بين التيار الجمهوري السائد والجناح المتطرف في الحزب".

سياسة جديدة تجاه أوكرانيا

وتعقيبا على ذلك، قال كبير مستشاري السياسة الخارجية وأمن الطاقة في مركز "تحليلات دول الخليج" (مقره واشنطن) أوميد شكري، لموقع "دوت الخليج":

لاشك أن الكرملين لديه رغبة في أن يتولى الجمهوريون السيطرة على الكونغرس، وهي نتيجة يعتقدون أنها قد تعني أن الرئيس الديمقراطي جو بايدن يواجه فترة أقسى وأطول في منصبه، وستتم مواجهة الموافقة على حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

في الوقت نفسه، توقع القليل في موسكو أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات النصفية، سينهار الإجماع السياسي بين الأحزاب في أميركا بشأن أوكرانيا.

لا أتوقع أن يتراجع دعم واشنطن لكييف بشكل كبير في أي وقت قريب، لكن سنرى سياسة جديدة من الولايات المتحدة تجاه أزمة أوكرانيا.

في الديمقراطية المسيحية، يجب القول إنها تحتوي بالضبط على ما يوحي به عنوانها: شكل من الديمقراطية السياسية مستوحى من القيم المسيحية.

يمكن للمتدينين الأميركيين التعلم من هذا التقليد بدلاً من أن يصبحوا جنوداً يمينيين. وفقًا لهذا الأمر ، يمكن تقييم رأي القوميين المسيحيين الأميركيين حول الحرب في أوكرانيا.

يُثار دائمًا أثناء الانتخابات أن الديمقراطية الأميركية في خطر أو أن احتمال الفاشية قد ازداد في أميركا، لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن نظام الضوابط والتوازنات يسمح للديمقراطية الأميركية بالاستمرار.

الديمقراطية الأميركية قوية

الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الدولية، إيرينا تسوكرمان، لموقع "دوت الخليج":