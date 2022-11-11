العالم اليوم - انتخابات أميركا.. مخاوف بشأن أوكرانيا والديمقراطية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 08:21 مساءً - مع قرب الجمهوريين من السيطرة على الكونغرس الأميركي في ظل النتائج الأولية للانتخابات، تتزايد التقارير الغربية حول إمكانية فقدان أوكرانيا أكبر حليف منذ بداية الحرب، ومخاوف من تزايد الاستقطاب السياسي والانقسام المجتمعي.
ووفق موقع "ذي إنترسيبت" الأميركي فإنه "إذا انتصر الجمهوريون وسيطروا على الكونغرس، فسيأتي أحد الاختبارات الأولى لنواياهم الحقيقية عندما يتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيدعمون استمرار المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا" في دفاعها ضد العملية العسكرية الروسية.
وأشار إلى أن "المسيحيين القوميين في أميركا يعتقدون أن عملية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا هي خطوة مهمة وأساسية لسحق حركة التركيز على العدالة العرقية المدعومة من اليسار".
واعتبر أن السؤال المركزي الذي يلوح في الأفق حول انتخابات التجديد النصفي "ما إذا كان الحزب الجمهوري سيتحول إلى منظمة فاشية تريد إنهاء الأعمال الفوضوية للانتخابات والتصويت والديمقراطية وإنشاء استبداد يميني بدلاً من ذلك. منذ جهود دونالد ترامب لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي بلغت ذروتها في تمرد 6 يناير وتبعها جهود الجمهوريين للتقليل من شأن أحداث الكابيتول، حتى أصبح من الصعب بشكل متزايد معرفة الفرق بين التيار الجمهوري السائد والجناح المتطرف في الحزب".
سياسة جديدة تجاه أوكرانيا
وتعقيبا على ذلك، قال كبير مستشاري السياسة الخارجية وأمن الطاقة في مركز "تحليلات دول الخليج" (مقره واشنطن) أوميد شكري، لموقع "دوت الخليج":
- لاشك أن الكرملين لديه رغبة في أن يتولى الجمهوريون السيطرة على الكونغرس، وهي نتيجة يعتقدون أنها قد تعني أن الرئيس الديمقراطي جو بايدن يواجه فترة أقسى وأطول في منصبه، وستتم مواجهة الموافقة على حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
- في الوقت نفسه، توقع القليل في موسكو أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات النصفية، سينهار الإجماع السياسي بين الأحزاب في أميركا بشأن أوكرانيا.
- لا أتوقع أن يتراجع دعم واشنطن لكييف بشكل كبير في أي وقت قريب، لكن سنرى سياسة جديدة من الولايات المتحدة تجاه أزمة أوكرانيا.
- في الديمقراطية المسيحية، يجب القول إنها تحتوي بالضبط على ما يوحي به عنوانها: شكل من الديمقراطية السياسية مستوحى من القيم المسيحية.
- يمكن للمتدينين الأميركيين التعلم من هذا التقليد بدلاً من أن يصبحوا جنوداً يمينيين. وفقًا لهذا الأمر ، يمكن تقييم رأي القوميين المسيحيين الأميركيين حول الحرب في أوكرانيا.
- يُثار دائمًا أثناء الانتخابات أن الديمقراطية الأميركية في خطر أو أن احتمال الفاشية قد ازداد في أميركا، لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن نظام الضوابط والتوازنات يسمح للديمقراطية الأميركية بالاستمرار.
الديمقراطية الأميركية قوية
الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الدولية، إيرينا تسوكرمان، لموقع "دوت الخليج":
- لم تكن للانتخابات النصفية علاقة مباشرة بالسياسة الخارجية في أي قضية على الرغم من أن تشكيل الكونغرس على المدى الطويل يؤثر بالطبع على ما إذا كان رئيس الولايات المتحدة يتلقى التمويل الذي يحتاجه لبرامجه أم لا.
- حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، والذي توقع 20-30 مقعدًا إضافيًا للجمهوريين والذي من غير المرجح أن يحدث في هذه المرحلة، لم يكن هذا فرقًا كافيًا لتغيير السياسة بأكملها بشأن أوكرانيا حيث لم يكن كل من جاؤوا ضدها.
- من المحتمل أن يجبر الديمقراطيون على توضيح إلى أين تذهب الأموال وتمرير مشاريع قوانين منفصلة حيث سيذهب التمويل لأوكرانيا إلى مشاريع قوانين منفصلة غير مرتبطة بقضايا أخرى.
- كل من يعتقد أن الانتخابات النصفية كانت حول روسيا وأوكرانيا يسيء فهم هيكل ودور حكومة الولايات المتحدة.
- معظم الأشخاص الذين دعموا العملية الروسية أو لم يعارضوها لأي سبب من الأسباب، فعلوا ذلك بسبب اعتقاد خاطئ بأن أوكرانيا فاسدة بما يتجاوز الادخار، وأنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة التورط، ولأنهم لم يفهموا تورط عائلة بايدن في أوكرانيا (التي كانت مرتبطة دائمًا بالمصالح القومية الموالية لروسيا بدلاً من المصالح القومية الأوكرانية).
- حتى أولئك الذين اعتقدوا أن بوتين لديه أي شيء يستحق الدعم لم يعتقدوا في الواقع أن العملية العسكرية نفسها كانت شيئًا إيجابيًا.
- تظهر القوى الأكثر تشددًا من المؤيدين لترامب الذين يؤمنون بالمؤامرات المتعلقة بالانتخابات اتجاهات غير ليبرالية بشكل عام، لكن لا أحد منهم يريد في الواقع حظر الانتخابات أو تغييرها إلى أي شيء لم يكن موجودًا من قبل.
- فضت هيلاري كلينتون على سبيل المثال الاعتراف بفوز ترامب في الانتخابات في عام 2016 وقضت سنوات في إدانة المؤامرة، واتهم الديمقراطيون أيضًا الجمهوريين بتقويض الديمقراطية بطرق مختلفة - لكنهم حاولوا بالفعل تغيير النظام بأكمله خلال فترة كورونا لتسهيل الفوز.
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