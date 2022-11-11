حماس تؤكد ان يد المقاومة على الزناد

حماس تؤكد ان يد المقاومة على الزنادأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن يد المقاومة على الزناد وسيفها مشرعا دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية ، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

وقالت حركة حماس في بيان لها اليوم الجمعة في ذكرى عملية حد السيف" تحتفظ ذاكرة المقاومة الفلسطينية الحيّة، في مثل هذا اليوم بالعمل البطولي الذي نفذه أبطال من كتائب القسام، ووجهت خلاله ضربة قوية أحبطت فيها محاولة صهيونية للتسلل إلى قطاع غزة".

وشددت على أن "هذه العملية حطمت منظومة العدو الأمنية، وكشفت فشلها وهزت صورة قوتها المزعومة، وأربكت حسابات قادة العدو وجيشه الجبان" .

كما شددت في بيانها الذي نقلته وسائل إعلام فلسطينية أن هذه العملية

أظهرت يقظة

رجال المقاومة ورباطة جأشهم، ليرسموا بدمائهم الطاهرة عملية "حد السيف" التي ستبقى محطة من محطات الانتصار التي صنعها الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ضد العدو الصهيوني الغاشم.

وأكدت "أن وحدتنا الوطنية ومقاومتنا الشاملة هي السبيل لردع العدو الصهيوني وكبح جماحه وإرهابه المتصاعد" .

يذكر ان اليوم "11 نوفمبر 2022" الذكرى السنوية الرابعة لعملية "حد السيف" التي أفشلت فيها كتائب القسام عملية تسلل نفذتها وحدة "سيرت متكال" الخاصة، في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة وحطمت هيبة دولة العدو واستخباراتها.

وتسللت القوة الصهيونية في مثل هذا اليوم عام 2018 مستخدمة مركبة مدنية في المناطق الشرقية من خان يونس، والتي تم اكتشافها من قبل قوة أمنية تابعة لكتائب القسام بقيادة الشهيد نور بركة وقامت بتثبيت المركبة والتحقق منها.

