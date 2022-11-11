العالم اليوم - رعب على القارب.. فيديو لقفزة غير متوقعة لسمكة قرش

انتم الان تتابعون خبر رعب على القارب.. فيديو لقفزة غير متوقعة لسمكة قرش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 07:21 مساءً - في مشهد غير مألوف، قفزت سمكة قرش ضخمة مباشرة على قارب صيد قبالة إحدى السواحل في شمال نيوزيلندا، حسب ما ذكر موقع "سي تي في نيوز" الكندي.

وأوضح المصدر أن الصياد رايان تشيرشيز كان يقود رحلة على متن قارب صغير رفقة 5 من هواة الصيد، قبالة ساحل ويثيانغا في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

ورصد مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع في المواقع الاجتماعية، لحظة قفز قرش ماكو قصير الزعنف على الجهة الخلفية للقارب، ثم ظل يحارب من أجل العودة إلى المياه.

ولم يكن يفصل بينهما وبين السمكة الضخمة سوى بضعة أمتار، فيما كان ذيلها يضرب الزجاج. وبعد محاولات عديدة، نجح القرش في مغادرة القارب.

وقال تشيرشيز: "قفز القرش فجأة.. وشعرنا بخوف شديد، كان المشهد جنونيا"، مبرزا أن السمكة كان وزنها نحو 150 كيلوغراما وطولها يصل إلى 3 أمتار.

وأضاف: "كنا محظوظين لأننا كنا على مقدمة القارب وبيننا زجاج قوي.. وكنا محظوظين أيضا لأننا لم نكن في الجزء الخلفي، وإلا فقد كانت قصتنا لتكون مختلفة تماما".

ويشتهر هذا النوع من الأسماك، المعروف باسم "مؤشر الأزرق"، بسرعته، حيث تبلغ حوالي 70 كيلومترا في الساعة.