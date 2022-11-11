نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حزب الله «لا يريد تعديل الطائف»… وبري: لبنان قد يستطيع تحمل أسابيع فقط على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 11 نوفمبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج :- في انتظار جلسة انتخاب الرئيس الجديدة يوم الخميس المقبل، فإن الانظار تتجه إلى موقف التيار الوطني الحر من مسألة الانتخاب حيث يتجه بعض نواب التيار إلى التخلي عن الورقة البيضاء لصالح التصويت لأحد المرشحين من دون الكشف عن هوية الاسم، علماً أن رئيس التيار جبران باسيل المتراجعة حظوظه للرئاسة يعتمد معادلة “أنا مرشح التيار أو لا أحد” خلافاً لرأي عدد من النواب الذين يرون في أنفسهم مرشحين محتملين إلى الرئاسة وفي طليعتهم إبن شقيقة الرئيس السابق ميشال عون النائب آلان عون وأمين سر “تكتل لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان اللذين يتميّزان عن باسيل بانفتاحهما على قوى سياسية وعدم خصومتهما الشديدة لبعض الأطراف كما هو الحال مع باسيل اضافة إلى تعاونهما الايجابي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاول بصفته أمين سر هيئة مكتب المجلس والثاني بصفته رئيس لجنة المال والموازنة.

وقد عبّر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن قراره الإفرادي بوضع اسم في صندوقة الاقتراع بدلاً من الورقة البيضاء من دون انتظار موقف التكتل الذي سيتوضّح في الساعات المقبلة، مع العلم أن باسيل يفضّل استبعاد كل من آلان عون وابراهيم كنعان من الترشيح وإذا كان مضطراً لترشيح أحد من داخل التكتل لقطع الطريق على رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية فهو يفكّر في وزيرة الطاقة السابقة النائبة ندى البستاني لأنها تُعدّ من فريق باسيل داخل التيار ولا يشكّل طرح اسمها خطراً عليه إلى حين نضوج الظروف التي يراها باسيل ملائمة لتسويق نفسه كمرشح لفريق 8 آذار/مارس بدل السير بخيار فرنجية.

واللافت قبل جلسة الخميس هو الزيارة التي قام بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى عين التينة حيث التقى الرئيس بري وغادر ليؤكد مضيّه في دعم ترشيح النائب ميشال معوض، لكنه أضاف “لسنا فريقاً واحداً في البلد فليتم التداول بأسماء أخرى وعندها نرى وقد يكون من بينها اسم ميشال”، الامر الذي قرأت فيه أوساط متابعة عدم ممانعة جنبلاطية للبحث في ترشيحات أخرى من دون أن تجزم بنجاح بري في إقناع صديقه جنبلاط بالسير بخيار فرنجية. وقد أكد الرئيس بري لوفد من نقابة الصحافة أنه “سوف يدعو إلى عقد جلسة انتخاب كل أسبوع وهو ملتزم بهذا الأمر”، مجدداً “الدعوة إلى التوافق في هذا الاستحقاق”. وحذّر من ان” لبنان قد يستطيع ان يتحمل أسابيع لكنه لا يستطيع ان يتحمل أكثر من ذلك ولا يمكن أن يتحمل لبنان واللبنانيون المزيد من التدهور”، كاشفاً “أن جدول أعمال الحوار الذي كان في صدد الدعوة إليه كان فقط التوافق على الإنتخابات الرئاسية ونقطة على السطر. وكل المحطات الخلافية التي مر بها لبنان انتهت بالحوار والتوافق من الطائف إلى الدوحة إلى طاولات الحوار في الداخل فهل نتعظ؟”.

في الموازة، بقي المؤتمر الذي دعت إليه السفارة السعودية في الذكرى الـ33 لإقرار اتفاق الطائف محور متابعة ولاسيما بالنسبة إلى توقيت هذه الدعوة في زمن الاستحقاق الرئاسي حيث قرأ البعض في هذا المؤتمر رسالة سعودية تحمل 3 لاءات: لا لاستبدال الطائف، لا لاستمرار الانقلاب عليه، ولا لرئيس للبلاد لا يلتزم هذا الاتفاق.

وبعد التعليق الأول لحزب الله على احتفال السفارة السعودية من خلال قناة “المنار”، صدر موقف عن نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم الذي غرّد نافياً نية الحزب بطرح تعديلات على الطائف، وكتب “لم يطرح حزب الله خلال هذه الفترة تعديل أو تغيير النظام السياسي المرتبط بالطائف نظراً للحساسيات الموجودة في لبنان، ولأنَّ المشكلة ليست أساساً في التعديل أو عدمه، وإنما فلنطبّق أولاً ما ورد في الطائف وبعد ذلك نرى إذا كان المطلوب إجراء تعديلات أم لا.” وأبدى قاسم انفتاحه “إذا أراد أي فريق أن يطرح تعديلات معينة في الطائف وفق الآليات الدستورية المعروفة، والتي تمرُّ عبر مجلس النواب، وتحتاج إلى موافقة الثلثين عند أي تعديل”، قائلاً “عندها نبدي رأينا في التعديل المطروح”، مضيفاً “نحن كحزب الله ليس لدينا مشروع تعديل الطائف، وليس لدينا مشروع نظام سياسي جديد. نحن ندعو إلى حسن التطبيق للطائف، ووضع حد للفساد وللتدخلات الأجنبية ولتصرفات أمريكا في لبنان، هذا ما نعتقد أنه يتناسب مع هذه المرحلة.”

القدس العربي

