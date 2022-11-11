جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية- وفق ما نقلته صحيفة "يو إس توداى" الأمريكية- أن الزلزال الذى بلغت شدته 7.3 درجة كان مركزه على بعد 132 ميلا شرق - جنوب شرق نيافو، تونجا، على عمق 24.8 كيلومتر.
وتوقعت الهيئة هزة قوية لكنها قالت إن احتمال وقوع أضرار جسيمة أو وقوع إصابات ضئيلة.
يذكر أن بركانا ثار تحت البحر فى تونجا فى يناير الماضى، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وأدى إلى تغطية جزيرتها الرئيسية بطبقة سميكة من الرماد البركانى وإطلاق ملايين الأطنان من بخار الماء عالياً فى الغلاف الجوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 7.3 ريختر يضرب مملكة تونجا بالمحيط الهادئ.. ومخاوف من تسونامى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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