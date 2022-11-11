زلزال بقوة 7.3 ريختر يضرب مملكة تونجا بالمحيط الهادئ.. ومخاوف من تسونامى

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية- وفق ما نقلته صحيفة "يو إس توداى" الأمريكية- أن الزلزال الذى بلغت شدته 7.3 درجة كان مركزه على بعد 132 ميلا شرق - جنوب شرق نيافو، تونجا، على عمق 24.8 كيلومتر.

وتوقعت الهيئة هزة قوية لكنها قالت إن احتمال وقوع أضرار جسيمة أو وقوع إصابات ضئيلة.

يذكر أن بركانا ثار تحت البحر فى تونجا فى يناير الماضى، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وأدى إلى تغطية جزيرتها الرئيسية بطبقة سميكة من الرماد البركانى وإطلاق ملايين الأطنان من بخار الماء عالياً فى الغلاف الجوى.