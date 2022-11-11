روسيا: لقاء لافروف وبلينكن بقمة العشرين غير مطروح

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، إن لقاء وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى قمة العشرين غير مطروح، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ووفقًا لوسائل إعلام روسية، أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أن روسيا لم تقترح على الولايات المتحدة تنظيم لقاء بين وزيرى خارجية البلدين، سيرجى لافروف وأنتونى بلينكن، أثناء قمة مجموعة العشرين التى ستعقد فى بالى.

وتأتى تصريحات ريابكوف ردًا على بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، والذى قال إن بلينكن لا يخطط للقاء لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين، وقال نائب وزير الخارجية الروسى: "لا توجد هناك أى قضايا تتطلب الآن بدء مثل هذا الاتصال. ويعرف الأمريكيون موقفنا من جميع النواحى. ولدينا فكرة جيدة عن مواقفهم وأولوياتهم. لذلك لا يوجد هناك أى سبب لتقديم مثل هذا الاقتراح من جانبنا".

وقال ريابكوف: "إنهم (الأمريكييون) يبحثون كل يوم ما هو ليس موجودًا من حيث المبدأ. ولا توجد لدينا أى خطط ولا نجرى أى تحضير لمثل هذا الاتصال. يبدو أنهم يقنعون أنفسهم بأن ذلك ليس ضروريا".