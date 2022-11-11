وزير الصناعة السعودى: العالم بحاجة للتعاون لمكافحة التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى، بندر الخريف، اليوم الجمعة، إن العالم بحاجة ملحة للاستمرار فى التواصل مع بعضه البعض وإيجاد سبل عاجلة لمكافحة تداعيات التغير المناخى.





وأوضح الخريف - خلال جلسة بعنوان "المعادن الأساسية - قضية هامة"، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب-27" بمدينة شرم الشيخ - أن المملكة وضعت رؤية وزارة الصناعة والتعدين على أساس ربط الثروات المعدنية بالصناعة؛ لضمان تحقيق الاستفادة من المصادر الطبيعية فى القطاع الصناعى وذلك من خلال توجيه الموارد فى الاتجاه الصحيح الوصول إلى الحياد الصفرى. وأشار إلى أن قطاع التعدين هو جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة لعام 2030، منوهًا بأن الثروات المعدنية فى السعودية بلغت قيمتها 1.3 تريليون دولار. وأكد أن المجتمع الدولى اتفق اليوم على طريقة للتعامل مع التحديات، كما بدأ فى إجراء المعادلات الحسابية من أجل معرفة المطلوب فى المستقبل وكيف يمكن تسريع وتيرته وتحقيقه لمكافحة التغير المناخى.

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