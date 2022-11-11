العالم اليوم - رسميا.. أوكرانيا تؤكد دخول قواتها خيرسون

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. أوكرانيا تؤكد دخول قواتها خيرسون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 04:20 مساءً - في أول تأكيد رسمي من جانب أوكرانيا على أن قواتها دخلت خيرسون، قال جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني اليوم الجمعة، إن الوحدات العسكرية الأوكرانية تدخل مدينة خيرسون في جنوب البلاد، وإن المدينة تعود لسيطرة كييف بعد أن ظلت تحت السيطرة الروسية منذ مارس.

وطالبت إدارة المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان، أي قوات روسية ما زالت في المدينة بالاستسلام على الفور.

جزء من روسيا

سبق التأكيد الأوكراني، إعلان الكرملين أن خيرسون بأكملها وعاصمتها تشكلان جزءا من روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة إن منطقة خيرسون: "تابعة لروسيا الاتحادية".

وأضاف في أول تعليق للرئاسة الروسية على انسحاب قواتها من خيرسون الذي أعلن الأربعاء: "لا يمكن أن يكون هناك تغيير. الرئاسة الروسية غير نادمة على الاحتفال الكبير الذي أعلن خلاله فلاديمير بوتين في سبتمبر ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا وبينها خيرسون".

ورفض بيسكوف التعليق على الانسحاب من خيرسون الذي يشكل نكسة قوية بعد 9 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفي حين كانت هذه المدينة، العاصمة الإقليمية الأوكرانية الوحيدة، التي احتلتها روسيا.

الانسحاب الروسي