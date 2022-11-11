العالم اليوم - السيسي يؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 04:20 مساءً - لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي جو بايدن على هامش مشاركته في قمة COP27
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:
الرئيس الأميركي جو بايدن:
- مصر اتخذت موقفا مهما في أزمة أوكرانيا.
- نسعى لأن تكون العلاقات مع مصر أقوى.
- شرم الشيخ المكان المناسب لانعقاد COP27.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر السيسي يؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن .. في رعاية الله وحفظة