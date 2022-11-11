العالم اليوم - السيسي يؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 04:20 مساءً - لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي جو بايدن على هامش مشاركته في قمة COP27

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: الرئيس الأميركي جو بايدن: مصر اتخذت موقفا مهما في أزمة أوكرانيا.

نسعى لأن تكون العلاقات مع مصر أقوى.

شرم الشيخ المكان المناسب لانعقاد COP27.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر السيسي يؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن .. في رعاية الله وحفظة