العالم اليوم - بورصتا الإمارات تصعدان بدعم من أرباح الشركات ومكاسب النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 04:20 مساءً - أنهت بورصتا الإمارات المعاملات على ارتفاع الجمعة، بدعم من أرباح الشركات، فضلا عن زيادة أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة بعد تخفيف الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعض قيود مكافحة كوفيد-19.

وصعدت أسعار النفط، وهي عامل محفز قوي للنمو في المنطقة، 2.39 بالمئة إلى 96.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفعت بنسبة 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 بالمئة بفضل زيادة سهم مجموعة ملتيبلاي خمسة بالمئة.

وقفز سهم شركة إشراق للاستثمار 11.4 بالمئة خلال يوم التداول بعد تسجيل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق بلغت 474.2 مليون درهم (129.13 مليون دولار) مقارنة مع أرباح 17.2 مليون درهم (4.68 مليون دولار) قبل عام.

كما صعد سهم هيلي القابضة، التي كانت تعرف من قبل باسم فودكو القابضة، 4.5 بالمئة بعد تحولها للربحية في الربع الثالث.

وزاد مؤشر بورصة أبوظبي 1.4 بالمئة على أساس أسبوعي إذ واصلت مكاسبها لرابع أسبوع على التوالي وفقا لبيانات رفينيتيف.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.7 بالمئة الجمعة معوضا خسائر تكبدها أمس الخميس.

وصعد سهم إعمار العقارية القيادي 1.6 بالمئة في حين زاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.7 بالمئة.

وقفز سهم شعاع كابيتال ثمانية بالمئة مع تحقيق الشركة أرباحا بلغت 19.9 مليون درهم (5.42 مليون دولار) في الربع الثالث بدعم من أرباح قوية نتجت عن خفض التكاليف ومبادرات ترشيد التكاليف.

وصعد المؤشر 1.7 بالمئة على أساس أسبوعي وفقا لبيانات رفينيتيف.