نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر طبيب اردني يكشف " اكذوبة " الاسبرين وقدرته على الوقاية من الجلطات على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 11 نوفمبر 2022 04:07 مساءً - دوت الخليج :- نشر الدكتور الاردني عمرو رشيد اخصائي واستشاري أمراض القلب عبر صفحته في فيس بوك تقريرا حول الاسبرين تاليا فحواه :



" في الآونة الاخيرة، اجريت ٣ دراسات موسعة و كبيرة في عدد من البلدان و على عدد كبير من المرضى لدراسة مدى فعالية علاج الاسبرين في إعطاء وقاية أولية من حدوث الجلطات القلبية مقارنةً بحدوث مضار قد تكون خطيرة مثل النزيف الحاد على الدماغ و الجهاز الهضمي. و سنختصر في مقالنا اليوم أهم نقاط هذه الدراسات والى النتائج الرئيسة.

• اثبتت الدراسات ان الاسبرين يقوم فعليا على حماية شخص واحد من بين ٤٠٠ شخص من الجلطات القلبية، و بذلك فإن الأسبرين لا يفيد الا بنسبة تقل عن نصف في المئة (٠،٥٪؜) فقط في الحماية من الجلطات القلبية و الجلطات الدماغية أيضا.

• اثبتت الدراسات أن علاج الأسبرين قد يؤدي الى حدوث اعراض جانبية وخيمة من حدوث نزيف معوي حاد و خطير أو حدوث نزيف دماغي و ذلك بنسبة نصف في المئة ايضا (٠،٥٪؜) و تزداد هذه النسبة عند كبار السن الذين هم ٧٠ عاما فأكثر. و بذلك، فان الحماية التي يقدمها الأسبرين لشخص واحد، قد تؤدي الى خطر كبير في شخص آخر و بنفس النسبة.

و بذلك كانت نتيجة هذه الدراسات بإيقاف علاج الأسبرين وعدم وصفه للحماية الأولية من الجلطات القلبية حيث انه لا يفيد في ذلك و قد يؤدي الى اثار جانبية بغض النظر عن وجود مرض السكري أم لا، و لقد تم اعتماد هذه النتائج في كل من الولايات المتحدة، و دول أوروبا، و استراليا و كندا. ننوه هنا ان هذه الدراسة هي فقط للحماية الأولية، و ليس لمن أُثبت لديهم بوجود تصلب في شرايين القلب أو لمن تم تركيب شبكات قلبية لهم، حيث أن هؤلاء يجب عليهم تناول الأسبرين كحماية ثانوية و ليست أولية.

ننوه ايضا أن علاج الأسبرين يجب اعطائه كإجراء وقائي فقط للمرضى الذين لديهم تاريخ مرضي عائلي واضح في حدوث الجلطات القلبية في سن مبكرة قبل سن الخمسين عاما مثل الأخ أو الأخت أو الأب أو الأم.

لا يزال أطباء القلب في الاردن في خلاف تجاه وصف الأسبرين كحماية أولية من الجلطات، و لكن قناعتنا كبيرة مع دراستنا الوافية لهذه الدراسات الحديثة بعدم فائدة الأسبرين بالحماية الأولية، وهذا ما نسعى إليه دائما في عيادتنا بمواكبة اخر الدراسات و العلم الحديث. "