نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن .. توقيف صاحبة صالون أجرت عملية جراحية تجميلية لسيدة عربية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 11 نوفمبر 2022 04:07 مساءً - دوت الخليج :- اوقف صباح اليوم مدعي عام غرب عمان الدكتور علي الخضيري إحدى العاملات في مجال شفط الدهون منتحلة لمهنة الطب بعد تسببت بحالة صحية بليغة لاحدى المراجعات العربيات.

وبحسب المعلومات ان المتهمة ليست طبيبة بل صاحبة صالون تجميل.

وتحرك المدعي العام والامن العام والغذاء والدواء بعد بلاغ من جهة رسمية تفيد بان حالة المراجعة بعد عملية شفط الدهون قد انهارت وانخفض ضغطها وباتت تعاني من فشل كلوي عطب بالرئة وغيرها من الامراض.