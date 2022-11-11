وزير البيئة السعودى: ملتزمون بالتنمية المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الفضلى -خلال جلسة بعنوان "الحاجة إلى العمل البيئى- تجربة المملكة"، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب- 27" بمدينة شرم الشيخ- أن المملكة لديها أكثر من 65 مبادرة واستثمارات بحدود 20 مليار دولار لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الالتزام بالاتفاقيات التابعة للأمم المتحدة ولاسيما اتفاقيات المناخ ومكافحة التصحر والتنوع الأحيائى، يقود إلى التوازن البيئى المنشود على المستوى العالمى، منوها إلى أن السعودية لديها استراتيجية واضحة ونفذت مبادرات متوازنة للتعامل مع المسارات البيئية المطلوبة فى كل الاتجاهات؛ لمكافحة تأثير التغير المناخى.

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