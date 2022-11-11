العالم اليوم - بيلوسي: علينا أن نصغي لمن تأثروا أكثر من غيرهم بأزمات المناخ

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركتها في قمة المناخ "كوب 27" المقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية، إنه "علينا أن نصغي لمن تأثروا أكثر من غيرهم بأزمات المناخ".

وأوضحت: "بكل الطرق، الرئيس (الأميركي جو بايدن) قال إنه حين نبدأ العمل على هذا الموضوع (التغير المناخي) فإننا يجب أن نقوم به بالطريقة الصحيحة، ويجب أن نستمع لأكثر المتضررين، كالدول المستضعفة أو الشعوب المستضعفة".

وتابعت نانسي بيلوسي: "نحن هنا (في شرم الشيخ) للحفاظ على هذا الكوكب للأجيال المقبلة والحالية بطريقة مدمجة، وإيجاد الحلول المناسبة للقيام بذلك".

وتطرقت رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى جهود بلادها في إطار مواجهة التغير المناخي، قائلة إن "الكونغرس مرر قبل شهرين قانونا تاريخيا، بالإضافة لأموال تم تخصيصها لمكافحة هذه الظاهرة".

وأضافت: "نملك مسؤولية لنحافظ على كائنات الله، كما نعرف أن لدينا مسؤولية تجاه أطفالنا.. ناقشنا هذا الموضوع لسنوات طويلة، كنا نتكلم عن نجاة الكوكب، لكن نريد أكثر من ذلك، نريد تحقيق النجاحات، ومن خلال قانون خفض التضخم نعمل على ذلك".

واعتبرت أن "القانون أدى لحوار إيجابي جدا.. ويعترف الجميع بأنه أحدث تغييرا كبيرا أو سيحدثه بالفترة المقبلة".

وتابعت: "عندما نتكلم عن المناخ نتكلم عن الرعاية الصحية، وهذا القانون الجديد الذي صوتنا عليه يتعلق أيضا بالرعاية وكيفية توفيرها بطريقة متساوية، واستحداث الوظائف الجيدة".

واستطردت بيلوسي حديثها بالقول: "نعرف أنه لا يزال أماننا الكثير لتحقيقه، لكن ما حققناه من خلال قانون خفض التضخم كان أمرا غير مسبوق في بلادنا، وأحيي الرئيس بايدن لأنه وضع هذا الموضوع على جدول أعماله".

ولفتت إلى أنه "تم تخصيص 60 مليار دولار لتنويع المجال الاقتصادي وزيادة الإدماج، كما يوجد قانون للاستثمار بشكل إضافي في مجالات التعليم والعلم والعمل على الإدماج".

وشارك مع بيلوسي في المؤتمر، وعـدد من مشرّعي الكونغرس، الذين يعملون كذلك على ملف المناخ. وقدموا خلال المؤتمر توضيحات بشأن قرارات إدارة بايدن، وتشريعات الكونغرس لمواجهة التغير المناخي.

وقالوا: "رصدنا خلال هذا العام أكثر من 3 مليارات دولار في مجلس النواب (الأميركي) لدعم الجهود في مجال المناخ".

كما أكدوا على أن "الولايات المتحدة ستستمر باحترام كل التزاماتها الدولية لمواجهة التغير المناخي".