العالم اليوم - الإمارات.. استراتيجية سياحية لجذب استثمارات بـ100 مليار درهم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - اعتمدت دولة الإمارات، الجمعة، الاستراتيجية الوطنية للسياحة حتى عام 2031، بهدف جذب 100 مليار درهم (ما يعادل 27 مليار دولار)، استثمارات سياحية إضافية لهذا القطاع، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على تويتر، إن السياحة جزء مهم من تنويع اقتصاد البلاد، ورافد مهم لترسيخ تنافسيتها عالميا.

وأضاف: "نحن اليوم ضمن أهم عشر وجهات سياحية في العالم وهدفنا تسريع تنافسيتنا".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، أن مطارات الإمارات استقبلت 22 مليون مسافر في الربع الأول فقط من العام الجاري، وأن الهدف أن تكون مساهمة القطاع السياحي 450 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي في 2031.