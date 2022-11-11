الولايات المتحدة تعلن تمديد حماية مهاجرى ست دول

جدة - نرمين السيد - وأفادت الدائرة ـ حسبما ذكرت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة ـ بأن "سيتم تمديد وضع الحماية المؤقتة لمواطنى هايتى والسلفادور ونيكاراجوا والسودان وهندوراس ونيبال حتى 30 يونيو عام 2024"، وذلك بدلا من انتهائها فى نهاية العام الجارى.

ويوفر البرنامج الأمريكى تصاريح عمل للمهاجرين ويمكن أن يحميهم من الترحيل إذا كانت بلدانهم تمر بأحداث غير عادية مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة.