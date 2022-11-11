الكرملين: خيرسون جزء من روسيا ولا مفاوضات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميترى بيسكوف، فى بيان له، إن خيرسون تبقى منطقة تابعة لروسيا، وأن هذا الوضع ثابت، ولا يمكن إجراء تغييرات عليه.
واستبعد بيسكوف المفاوضات مع أوكرانيا، قائلاً إنه من الممكن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة من خلال المفاوضات، ولكن بسبب موقف كييف، فإن ذلك غير ممكن.
وأشار المتحدث الروسى إلى أن السياسة التى تتبعها الولايات المتحدة فى علاقتها بروسيا هى استمرار للضغط على موسكو، لافتًا إلى أن روسيا تلاحظ الوعى المتزايد لدى الغرب بأن العقوبات ضد روسيا تسبب قدرًا لا بأس به من الاضطرابات فى الاقتصاد الأوروبى.
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