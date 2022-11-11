العالم اليوم - الداو جونز أفضل جلسة له منذ انفجار كورونا

انتم الان تتابعون خبر الداو جونز أفضل جلسة له منذ انفجار كورونا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 02:23 مساءً - اتسمت جلسة أمس بسقوط الدولار مع صدور بيانات التضخم، لتصعد الأسواق بقوة، بعدما سجل الدولار أكبر هبوط يومي له منذ 7 سنوات، فقفز اليورو فوق منطقة التعادل وابتعد بأكثر من 250 نقطة والجنيه الإسترليني ارتفع فوق مستويات 1.17 وبذلك يكون ابتعد كثيرا عن 1.03 التي كاد أن يلامسها في نهاية سبتمبر قبل رحيل ليز تراس.

وكان الجنيه الإسترليني دخل موجة هابطة على مدى سنة ونصف السنة من مستويات 1.42 إلى أن وصل إلى أقل مستوى له، ولكن منذ تسجيل هذا القاع التاريخي إلى الآن ارتفع بأكثر 1400 نقطة.

أما بالنسبة إلى مؤشر الدولار فتراجع دون مستويات 110 متداولا في منطقة 107 – 108 بعدما سجل في نهاية سبتمبر أعلى مستوى له في 20 سنة عند 114.75 مع ارتفاعات وصلت إلى 20 في المئة منذ بداية العام.

حاليا، ورغم تراجعات أمس، ما زال الدولار مرتفعا بنسبة 12 في المئة في عام 2022.

نجم الأسواق كان مؤشر ناسداك الذي تألق وارتفع بأكثر من 7 في المئة مع صعود سهم أمازون بحوالي 12.2 في المئة، بعدما أصبحت أمازون أولَ شركة في العالم تفقد 1 تريليون دولار من قيمتها السوقية.

أما مؤشر الداو جونز الصناعي فسجل مكاسب قوية بأكثر من 1200 نقطة أو ما يعادل 3.7 في المئة وفوق مستويات 33700 نقطة. وأخيرا مؤشر ستاندر آند بورز 500 أيضا على ارتفاعات قوية بنسبة 5.54 في المئة عند مستويات 3956 نقطة ومقتربا من مستويات 4 آلاف نقطة.

أما بالنسبة للذهب فهو على ارتفاعات قوية على مدار الأسبوع وسيكون الأفضل له في 8 أشهر وأيضا على مدى 6 جلسات متتالية فقد حقق ارتفاعا بحوالي 150 دولارا من القاع الأخير الذي سجله عند 1614 دولارا للأونصة.

وتسعر الأسواق حاليا بنسبة 71 في المئة، والاحتياطي الفيدرالي سيرفع 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير من هذه السنة في شهر ديسمبر.