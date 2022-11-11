العالم اليوم - إعلان موعد تكليف نتانياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر إعلان موعد تكليف نتانياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 02:23 مساءً - أعلنت الرئاسة الإسرائيلية، الجمعة، أن رئيس الوزراء الأسبق، بنيامين نتانياهو، الذي فاز في الانتخابات التشريعية في الأول من نوفمبر، سيكلف الأحد رسميا بتشكيل الحكومة.

وقالت الرئاسة الإسرائيلية في بيان: "رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ أنهى اليوم اجتماعاته مع ممثلي الأحزاب المنتخبة في الكنيست".

وأوصت غالبية من النواب يبلغ عددهم 64، بمنح نتانياهو تفويضا لتشكيل حكومة، وسيتسلمه بموجب ذلك، الأحد، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وسيكون أمام نتانياهو 28 يوما لتجميع فريقه الوزاري، ويمكن أن يحصل على 14 يوما إضافية إذا لزم الأمر.

وبدأ زعيم حزب الليكود، الجمعة الماضية، مفاوضات مع حلفائه من اليمين المتدين واليمين المتطرف لتشكيل حكومة، يرجّح أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وفاز نتانياهو بأغلبية مقاعد الكنيست، وأظهرت النتائج حصول حزب الليكود برئاسته على 32 مقعدا، و18 مقعدا للحزبين المتدينين المتشددين "يهودوت هتوراه" لليهود الأشكناز الغربيين، وحزب "شاس" لليهود الشرقيين السفرديم، و14 مقعدا لتحالف اليمين المتطرف "الصهيونية الدينية".

وتشغل هذه الأحزاب والتحالفات 64 مقعدا، وهي أغلبية مستقرة في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، لتسدل الستار بالتالي على حقبة غير مسبوقة من الجمود السياسي.

وكانت الانتخابات الأخيرة، الخامسة خلال 3 سنوات ونصف. ونتانياهو الذي استلم السلطة لأطول فترة رئيس وزراء منذ نشأة إسرائيل، متهم بقضايا فساد تتعلق "بخيانة الأمانة والرشوة" لكنه ينفي هذه التهمة.

تولى نتانياهو زعامة حزب الليكود عام 1993، وفاز في الانتخابات عام 1996، ليكون أصغر رئيس وزراء في عمر 46 عاما.

خسر السلطة سنة 1999، لكنه استعادها بعد 10 سنوات ليبقى على رأسها حتى عام 2021.