العالم اليوم - "إشراق للاستثمار" الإماراتية تحقق أعلى أرباح فصلية بتاريخها

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 02:23 مساءً - حققت شركة "إشراق للاستثمار"، أعلى صافي أرباح في تاريخها خلال الربع الثالث، بقيمة 474 مليون درهم (129 مليون دولار) بزيادة قدرها 27 ضعفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح الشركة الصافية إلى 471 مليون درهم، بحسب بيانها لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت الشركة إنها استطاعت إحراز تقدم سريع في تسييل محفظة أراضيها، إذ باعت خلال الشهرين الماضيين ثلاث قطع أراضي بمساحة تقدر بنحو 27 بالمئة من مساحة أراضيها الإجمالية، بمقابل 160 مليون درهم. وقد أسهمت هذه العمليات في تحسين السيولة النقدية وشكلت إضافة بالغة الأهمية إلى الأصول المدرة للدخل.

و"إشراق للاستثمار" هي شركة استثمارية تمتلك محفظة من المشاريع السكنية والعقارية والضيافة، بالإضافة إلى محفظة استثمارية متنوعة في مجالات الأسهم، والدخل الثابت، والأسهم الخاصة، ومنتجات الديون.

وبلغت الإيرادات التشغيلية من المحفظة العقارية، لشركة "إشراق" 29.5 مليون درهم بنهاية سبتمبر مدفوعة بأعمال التأجير والضيافة؛ حيث حققت شقق "برج ضمان" والشقق الفندقية في "نوران مارينا" ومارينا رايز في جزيرة الريم معدلات إشغال بلغت 100 بالمئة و89 بالمئة و93 بالمئة على التوالي. وشهدت "نوران مارينا" زيادة بنسبة 50 بالمئة في متوسط أسعار الغرف مقارنة بالعام الماضي.

وقالت "إشراق للاستثمار" إنها نفذت تخفيضا في رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، تلتها زيادة لرأس مال الشركة الذي بَلَغَ 2.820 مليار درهم كما في الربع الثالث من العام 2022.

وأكملت الشركة صفقة الاستحواذ على صندوق "جولديلوكس" من خلال إصدار 1.385 مليار سهم جديد، وذلك بهدف توسيع وتنويع استثماراتها المالية خارج قطاعي العقارات والضيافة.

وبحسب البيان، أعادت "إشراق" شراء 14.4 مليون سهم عادي إضافي بقيمة إجمالية قدرها 7.47 مليون درهم بحلول 31 أكتوبر 2022.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة "إشراق للاستثمار": "إن المبادرات الرئيسية - سواء كانت استكمال الاستحواذ على صندوق (جولديلوكس)، أو تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم أو برنامج تسييل الأراضي انعكس تأثيرها على تحسين الربحية وعوائد المساهمين"