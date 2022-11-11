الكرملين: بوتين لن يلقى خطابا فى قمة العشرين

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير الروسية، قال المتحدث باسم الكرملين، ديميترى بيسكوف، إن قرار عدم الذهاب إلى قمة العشرين كان بالتحديد قرار بوتين، ويرجع ذلك إلى جدول أعماله والحاجة إلى تواجده في روسيا.

وأعلن بيسكوف فى وقت سابق، أن وزير الخارجية سيرجى لافروف، سيترأس الوفد الروسى فى قمة العشرين، قائلاً: "لقد تقرر أن يمثل سيرجى لافروف روسيا فى قمة مجموعة العشرين".