العالم اليوم - إعلان تشكيلة السنغال في كأس العالم 2022.. وهذا موقف ماني

انتم الان تتابعون خبر إعلان تشكيلة السنغال في كأس العالم 2022.. وهذا موقف ماني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - انضم المهاجم ساديو ماني لتشكيلة منتخب السنغال التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر هذا العام رغم مخاوف تتعلق بلياقته البدنية بعد تعرضه لإصابة خلال اللعب لفريقه بايرن ميونيخ في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأصيب ماني (30 عاما) الذي لعب دورا محوريا في فوز منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية وتأهله لنهائيات كأس العالم في الساق اليمنى خلال فوز النادي البافاري في الدوري المحلي 6-1 على فيردر بريمن ومن ثم سيغيب عن مواجهة فريقه المقبلة مع شالكه مطلع الأسبوع المقبل.

لكن المدرب أليو سيسيه ضم نجم الفريق المميز للتشكيلة المكونة من 26 لاعبا والتي أعلن عنها في مؤتمر صحفي الجمعة.

وقال سيسيه، الذي جدد عقده مع المنتخب حتى عام 2024، للصحفيين إنه يأمل في أن تتحسن حالة ماني في غضون أسابيع قليلة، معرباً عن أنه "متفائل" لأن الإصابة لا تتطلب إجراء جراحة.

وأضاف المدرّب: "فضلت إبقاءه في المجموعة (...) ساديو ماني لاعب مهم في فريقنا، من المهم الاستمرار في متابعة إصابته، على أمل أن يحدث تطور في غضون أسبوعين أو ثلاثة. لكننا متفائلون حقاً".

وتابع: "سنمنح أنفسنا كل الوسائل اللازمة لنتمكن من استعادة ساديو ماني".

وكانت مشاركة ماني في التشكيلة المونديالية محلّ شك منذ خروجه مصاباً في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى في الدقيقة الحادية والعشرين خلال فوز فريقه البافاري على فيردر بريمن (6-1) الثلاثاء.

وعلى الفور، شعر الدولي السنغالي بالألم وأمسك بركبته، ثم استلقى على العشب. بعد تدخل الأطباء البافاريين، حاول ماني إكمال اللعب لكنه سرعان ما أشار إلى مدربه يوليان ناغلسمان بأنه لا يستطيع الاستمرار، ليحل محله الألماني الدولي لوروا ساني.

وبالتالي، سيغيب مانيه عن مباراة فريقه بايرن ميونيخ المقبلة ضد شالكه السبت في الدوري الألماني.

ويذكر أن ماني كان ضمن تشكيلة السنغال التي توجت بكأس الأمم الإفريقية مطلع العام الحالي للمرة الأولى في التاريخ.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بالحديث عن تقرير لصحيفة رياضية أكدت غياب النجم السنغالي ساديو ماني عن نهائيات كأس العالم 2022 التي تقام في قطر هذا الشهر.

وتداول رواد مواقع التواصل تقريرا لصحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، أكد غياب ماني عن مونديال قطر بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه بايرن ميونيخ أمام فيردر بريمن، الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن "ليكيب" قولها، إن ماني لن يكون قادرا على اللعب حتى في حال تأهل السنغال لأدوار متقدمة في العرس الكروي العالمي، علما أن مجموعته تضم منتخبات هولندا والإكوادور وقطر.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن إصابة ماني كانت بوتر الساق، وقد تستغرق فترة العلاج أسابيع.

وحسبما ذكرت "ليكيب"، فإن مدرب البايرن جوليان ناجيلسمان، أكد في تصريح أنه ماني سيخضع لأشعة سينية لتحديد شدة الإصابة، متأملا ألا تكون خطيرة.