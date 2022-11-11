العالم اليوم - المشاركة في "قمة العشرين".. بوتين اتخذ قرارا شخصيا

انتم الان تتابعون خبر المشاركة في "قمة العشرين".. بوتين اتخذ قرارا شخصيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، الأسبوع المقبل، لأن جدول أعماله يحول دون ذلك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "قرار (عدم الحضور) اتخذه رئيس الدولة شخصيا ويتعلق بجدول أعماله وضرورة تواجده في روسيا".

وأوضح بيسكوف أن فلاديمير بوتين لا يعتزم أيضا توجيه رسالة عبر الفيديو خلال القمة.

وأكدت السفارة الروسية في إندونيسيا لوكالة فرانس برس، الخميس، أن الرئيس بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في جزيرة بالي الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة "فيدوموستي"، عن مصدر مقرب من الرئاسة الروسية، يوم الثلاثاء، إشارته إلى أن "وزير الخارجية سيرغي لافروف سينوب عنه خلال أعمال القمة".