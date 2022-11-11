كوريا الجنوبية: لا توجد خطة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أنه لا يوجد تغيير فى الالتزام بعدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة، وذلك ردا على تقرير إخبارى يفيد بأن سول تعمل على صفقة أسلحة "سرية" مع واشنطن حول تصدير قذائف المدفعية لأوكرانيا.





وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن هناك مشاورات جارية بين الولايات المتحدة وشركة كورية جنوبية من أجل تعويض النقص فى ذخيرة 155 ملم فى المخزون الأمريكى، مشيرة إلى أن المحادثات ذات الصلة بين البلدين، قائمة على أساس أن المواد ستستخدمها الولايات المتحدة. كانت تقارير أخبارية قد أفادت فى وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تخطط لشراء 100 ألف طلقة مدفعية عيار 155 ملم من كوريا لتسليمها إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الكورى لى جونغ-سوب، ونظيره الأمريكى لويد أوستن اتفقا "من حيث المبدأ" على المضى فى صفقة المدفعية خلال محادثاتهما فى وقت سابق من هذا الشهر.

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