وزير خارجية أوكرانيا يشكر عددا من الدول على دعم بلاده

جدة - نرمين السيد - وقال كوليبا - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "إننى ممتن للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسبانيا ولاتفيا وليتوانيا وألمانيا وهولندا والنرويج بالإضافة إلى فرنسا والتشيك على القرارات الحيوية التى اتخذتها مؤخرا بشأن المساعدات الدفاعية لأوكرانيا، إن تعزيز أوكرانيا يعد أفضل استثمار فى الأمن المشترك".

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، أن القوات الروسية تحتاج أسبوعًا على الأقل لسحب قواتها من مدينة خيرسون.

وقال ريزنيكوف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية - إن لروسيا 40 ألف جندى فى منطقة خيرسون وعلى الرغم من إعلان الانسحاب، هناك قوات روسية فى المدينة وحولها وعلى الضفة الغربية لنهر دنيبر.

وأضاف "ليس من السهل سحب هذه القوات من خيرسون فى يوم أو يومين"، لافتا إلى أن الأمر سيستغرق أسبوعًا كحد أدنى.

وافترض ريزنيكوف أيضًا أنه بإمكان موسكو تعزيز وحداتها العسكرية فى منطقة زاباروجيا المجاورة، التى كانت تخضع لسيطرة القوات الروسية منذ شهور.

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية حررت 12 منطقة سكنية فى خيرسون كجزء من العمليات الهجومية الناجحة.

ونقلت وكالة يوكرينفروم الأوكرانية عن هيئة الأركان قولها أيضا أنه على مدار اليوم الماضى، صدت القوات الأوكرانية هجمات للقوات الروسية بالقرب من مناطقة سكنية مثل نوفوسيليفسكى فى إقليم لوهانسك، ومياسوزاريفكا، وماكيفكا، وبيلوهوريفكا، وفيسيلى وسوليدار وباخموت وأندرييفكا وكراسنوهوريفكا وأوبتين وبيرفومايسك ونيفيلسك فى منطقة دونيتسك.

وأضافت أن القوات الروسية تواصل قصف البنية التحتية الحيوية والمنازل المدنية، موضحة أنها شنت خلال اليوم الماضى، ضربة صاروخية واحدة و17 ضربة جوية، وأطلقت النيران من راجمات صواريخ متعددة قرابة 100 مرة، تعرضت ما يقرب من 20 منطقة سكنية للقصف فى مناطق مثل خاركيف ولوهانسك ودونيتسك ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا وميكولايف.

وشنت القوات الجوية الأوكرانية، خلال اليوم الماضى، 10 ضربات على مواقع روسية، وأصيبت سبع مجموعات من الأفراد والذخائر والمعدات العسكرية الروسية، بالإضافة إلى ثلاثة مواقع لنظام الدفاع الجوى.

يشار إلى أن خسارة موسكو لخيرسون التى تعد أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيدها منذ اندلاع النزاع فى 24 فبراير الماضى، سيشكل ضربة قوية لها ولهيبة جيشها.

وفى السياق ذاته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمدينة "ميكولايف" الأوكرانية فيتالى كيم، أن شخصين اثنين على الأقل لقيا حتفهما فيما أصيب اثنان آخران إثر قصف روسى استهدف مبنى سكنيا مؤلفا من خمسة طوابق.

وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن المبنى تدمر من الطابق الخامس حتى الطابق الأول، مشيرا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وصرح نائب وزير الصحة الأوكرانى بوهدان بوروخوفسكى، أن 958 منشأة صحية تضررت و144 أخرى تم تدميرها بالكامل منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى شهر فبراير الماضى.

وقال بوروخوفسكى إن حجم الخسائر التى تكبدتها البنية التحتية الطبية فى أوكرانيا تجاوز مليار يورو، ومعظم المرافق الصحية تعرضت للضرر أو الدمار فى المناطق الواقعة بالقرب من خط المواجهة والمناطق التى تمت إزالتها من قبل روسيا.

وأشار إلى أن أوكرانيا تمكنت من تجديد 95 مرفقا صحيا بشكل كامل و204 مرافق بشكل جزئى حتى الآن.

وفى سياق آخر، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد حتى الآن إلى 7 ملايين و654 ألف لاجيء، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى.

وأفادت الوكالة بأن نحو 23 ألفا و100 لاجيء وصلوا من أوكرانيا إلى بولندا أمس الخميس، فيما غادر حوالى 22 ألفا و700 آخرين عائدين إلى بلادهم ليصل إجمالى العائدين لأكثر من 5.8 مليون لاجىء.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت -فى مارس الماضى- مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.