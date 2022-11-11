سفينة الإنقاذ «أوشن فايكنج» ترسو بميناء تولون الفرنسى

جدة - نرمين السيد - ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن السفينة الإنسانية "أوشن فايكنج" التى تقل أكثر من 200 مهاجر، رست اليوم الجمعة، فى ميناء "تولون" فى جنوب فرنسا بعدما رفضت إيطاليا السماح للسفينة للرسو بها.





ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، قد قال أمس الخميس إن السفينة الإنسانية التى استأجرتها منظمة "إس.أو.إس.المتوسط" الفرنسية غير الحكومية لمساعدة المهاجرين العالقين فى البحر تحمل على متنها 234 مهاجرا تم إنقاذهم منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات لتقديم المساعدة الصحية والطبية اللازمة لركاب السفينة عند وصولها إلى الميناء. يشار إلى أن حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ملونى، التى تولت السلطة منذ نحو أسبوعين، تتخذ إجراءات صارمة ضد السفن التابعة لمنظمات الإغاثة الإنسانية، إذ تحثها على نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم إلى دول أخرى حيث تقول الحكومة إن إيطاليا لا تستطيع وحدها استقبال موجات النازحين من شمال أفريقيا.

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