مقتل 6 مدنيين فى هجوم روسى على ميكولايف الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا أعلنت، أمس الخميس، بدء الانسحاب من خيرسون فى جنوب أوكرانيا، وسط تشكيك كييف فى هذا الانسحاب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات من قواتها تجرى إعادة تموضع فى "موقع معدّ لها على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، بما يتوافق بشكل صارم مع الخطة المقررة".

ومن جانبه، قرر الاتحاد الأوروبى عدم الاعتراف بجوازات السفر الروسية الصادرة فى المناطق الأوكرانية التى ضمتها موسكو.