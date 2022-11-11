العالم اليوم - الإنتاج الصناعي في تركيا ينمو للشهر 27 على التوالي

انتم الان تتابعون خبر الإنتاج الصناعي في تركيا ينمو للشهر 27 على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - نما الإنتاج الصناعي في تركيا 0.4 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، ليواصل الصعود على أساس سنوي للشهر السابع والعشرين على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير، بحسب بيانات رسمية.

غير أن بيانات معهد الإحصاء التركي أظهرت أن الإنتاج الصناعي تراجع 1.6 بالمئة عن أغسطس على أساس معدل موسميا وفي وضوء عوامل التقويم.

ويواصل الإنتاج الصناعي، الذي يُنظر إليه على أنه مؤشر على النمو الاقتصادي، الصعود على أساس سنوي منذ رفع قيود كوفيد-19.

وتباطأت الوتيرة بشكل حاد في الأشهر الماضية، وظلت أقل بكثير من التقديرات، التي توقعت زيادة 3.6 بالمئة في سبتمبر.

ويتوقع الخبراء بشكل عام تراجع النشاط الصناعي بسبب التباطؤ الاقتصادي حول العالم مما يؤدي إلى انخفاض الطلب من الخارج.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 350 نقطة أساس في الأشهر الثلاثة الماضية، وأرجع هذا إلى وجود مؤشرات على تباطؤ اقتصادي. وأعلن عزمه إجراء خفض آخر هذا الشهر قبل إنهاء دورة التيسير.