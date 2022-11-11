اليابان: انتعاش السياحة بمقدار 15 ضعفا بعد إلغاء جميع قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات حكومية فى اليابان، اليوم الجمعة، أن عدد السياح الأجانب الذين وصلوا إلى اليابان فى أكتوبر الماضى ارتفع بأكثر من 15 ضعفًا عن شهر سبتمبر ليصل إلى 288 ألفا و909، وذلك بعد إلغاء البلاد جميع قيود الدخول تقريبًا والتى كانت مفروضة فى مواجهة كورونا فى 11 أكتوبر الماضى.





وذكرت هيئة السياحة الوطنية اليابانية، حسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه فى الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر، كان عدد السياح الأجانب الذين يدخلون اليابان يوميا حوالى 1900، لكنه قفز إلى حوالى 12 ألفا و900 بعد أن ألغت الحكومة اليابانية حظرها على الأفراد والرحلات غير المنظمة مسبقًا.

وجمعت هيئة السياحة الأرقام الأولية بناءً على بيانات من خدمات الهجرة اليابانية، وكشفت عنها فى اجتماع للحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم. وقالت الهيئة إن عدد السائحين الأجانب الوافدين إلى اليابان فى نوفمبر بلغ 140 ألفا و315 سائحًا حتى الاثنين الماضى.

وفى هذا الصدد، قال وزير الأراضى والبنية التحتية والنقل والسياحة، تيتسو سايتو، فى مؤتمر صحفى إن "العديد من الوجهات السياحية مزدحمة بالمسافرين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى".

ويشار إلى أنه قبل وباء كورونا فى عام 2019، بلغ عدد السياح الأجانب الوافدين إلى اليابان أكثر من 2 مليون.