العالم اليوم - أرباح "أدنوك للتوزيع" تقفز 39 بالمئة في تسعة أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 11:20 صباحاً - قفزت أرباح شركة أدنوك للتوزيع، في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 39 بالمئة لتبلغ 2.33 مليار درهم (634 مليون دولار)، مدعومة بالزيادة الكبيرة في مبيعات الوقود للأفراد والشركات.

وفي الربع الثالث، منفردا، قفزت الأرباح الصافية، للشركة المدرجة في بورصة أبوظبي، بنسبة 45 بالمئة، لتبلغ 767 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان، الجمعة، إنها تتوقع مواصلة نمو أعمالها في الربع الأخير من العام، مدعومة بارتفاع كميات الوقود المباعة، وتوسع الشركة في الأسواق المحلية والدولية، وارتفاع هوامش أرباح قطاع المبيعات غير المرتبطة بالوقود.

وسجلت الشركة زيادة في مبيعات الوقود خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 7 بالمئة، وهو ما عزته "أدنوك للتوزيع" إلى "النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات، وزيادة حركة التسوق في محطات الخدمة، وارتفاع مبيعات وقود الشركات بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي خلال هذه الفترة".

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري افتتحت "أنوك للتوزيع" 21 محطة خدمة جديدة في الإمارات، منها 9 محطات في الربع الثالث.

وقالت الشركة إن مبيعات الوقود في محطاتها في دبي تزايدت، حيث تشغل الشركة حاليا 37 محطة خدمة في الإمارة. وتدير أدنوك للتوزيع 481 محطة خدمة في جميع أنحاء الإمارات.

وكانت الشركة أعلنت في يوليو الماضي، عن إبرامها اتفاقية شراكة مع "توتال إنرجيز"، فيما يعتبر أكبر صفقة استثمارية في تاريخها، للاستحواذ على 50 بالمئة من محفظة أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق- مصر"، وهي أحدى أكبر أربع شركات لتوزيع الوقود في مصر.

ومن المتوقع إتمام الاستحواذ في الربع الأول من العام المقبل.