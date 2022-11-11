العالم اليوم - سلسلة مطاعم شهيرة تعتذر عن إعلان "ليلة البلور"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 11:20 صباحاً - اعتذرت سلسلة مطاعم "كنتاكي فرايد تشيكن" (كي إف سي) بعد إرسال إشعار لزبائنها في ألمانيا يشجعهم على ذكرى هجمات نازية ضد مصالح اليهود عام 1938 خلال ما عُرف بـ"ليلة البلور"، عن طريق تناول الدجاج المقلي والجبن.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة أرسلت إخطارا الأربعاء يقترح على الزبائن "تدليل أنفسهم" في ذكرى "ليلة البلور"، التي سُميت كذلك بسبب كثافة الزجاج المتناثر من محلات اليهود المحطمة خلال هذه الهجمات. وجاء في الرسالة: "في ذكرى ليلة البلور، دلل نفسك بالمزيد من الجبن الطري والدجاج المقرمش. الآن في KFCheese ". وقالت "بيلد" إن سلسلة المطاعم أرسلت رسالة أخرى بعد حوالي ساعة تعزو ما حصل إلى "خطأ في نظامنا". وذكر في الرسالة: "نحن آسفون للغاية، سوف نتحقق من عملياتنا الداخلية على الفور حتى لا يتكرر ذلك. المعذرة رجاء عن هذا الخطأ". ليلة البلور اندلعت شرارة الهجمات عند اغتيال الدبلوماسي الألمانى إرنشت فوم راث في باريس على يد مراهق يهودي بولندي مولود في ألمانيا يدعى هيرشل غرينزبان.

في التاسع من نوفمبر 1938، أضرمت حشود نازية النيران ونهبت شركات مملوكة لليهود في جميع أنحاء ألمانيا، في ما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه بداية حملة الرايخ الثالث للقضاء على اليهود.

تشير تقديرات إلى أن 91 يهوديا قتلوا خلال هذه الهجمات وقبض على أكثر من 30 ألفا تم إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال.

يعتقد أنه تم تحطيم وإتلاف أكثر من 7 آلاف منشأة مملوكة لليهود في هذه الحادثة.

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