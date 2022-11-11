أوكرانيا: مقتل 50 جنديًا روسيا وتدمير ثلاث دبابات و11 عربة مصفحة

وذكرت القيادة، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية،:"أن الوضع فى جنوب البلاد لم يتغير ولا يزال صعبًا لكنه خاضع لسيطرتنا، بينما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذى يلحق بنا أضرارًا فى مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة".
وأضاف البيان: أن القوات الروسية تواصل مناوراتها لنقل الوحدات والمعدات بين ضفتى نهر دنيبر وانشاء حدودًا دفاعية على الضفة اليسرى وتقوم بزرع الألغام فى الأراضى التى استولت عليها مؤقتًا مع نشر جنودها وشن الهجمات ضد المدنيين فى جميع المناطق الجنوبية.
وتابع البيان أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذوا للرد على ذلك 50 مهمة إطلاق نار ألحقت خسائر عديدة فى صفوف القوات الروسية من بين ذلك مقتل 50 جنديًا وتدمير ثلاث دبابات للعدو و11 عربة مُصفحة ومدافع ذاتية الدفع من طراز Msta-S..مشيرًا إلى أن المجموعة البحرية الروسية المنتشرة داخل المياه الأوكرانية فى البحر الأسود تتكون الآن من 17 سفينة حربية، بما فى ذلك حاملتا صواريخ بإجمالى 16 صاروخ كروز من نوع كاليبر.
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